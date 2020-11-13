По состоянию на 13 ноября в Киеве зафиксировали 1 083 новых случая коронавируса.

Всего в столице 48 646 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Количество активных больных составляет 29 375.

С начала пандемии умерли 938 человек, из них 13 — за минувшие сутки. В целом преодолели болезнь и выздоровели 18 333 пациента, за прошедшие сутки — еще 354.

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Заболели:

595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;

422 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;

27 девочек от 1 месяца до 17 лет и 39 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 92 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе — 134, Деснянском — 127 и 126 случаев — в Шевченковском районе.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: