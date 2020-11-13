Минздрав и НСЗУ разрабатывают список бесплатных лекарств для лечения Covid-19 на дому

Народный депутат Верховной Рады Михаил Радуцкий отметил, что государство должно компенсировать пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома, расходы на медицинские препараты и ускорить разработку программы.

По его словам, около 85% пациентов с диагнозом Covid-19 не требуют госпитализации и остаются на самоизоляции. Люди, которые имеют легкую или среднюю форму, лечатся дома и самостоятельно покупают лекарства.

Национальная служба здоровья Украины покрывает только лечение больных коронавирусом в государственных или коммунальных больницах.

— Для легкой формы болезни не нужны какие-то особые препараты — чаще всего все ограничивается средствами на основе ибупрофена и парацетамола. В то же время пациентам, которые переносят болезнь в средней форме, назначаются дорогие антибиотики. И обязанность государства — компенсировать людям эти расходы, — отметил Радуцкий.

Он также уточнил, что 20 октября Верховная Рада приняла постановление о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз. Один из ее пунктов — компенсация средств на медицинские препараты гражданам, которые лечатся дома.

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По этому постановлению, механизм компенсации предусматривает, что врач выписывает электронный рецепт, пациенту приходит СМС на телефон со специальным кодом. Код дает право получить в аптеке, которая подписала соглашение с НСЗУ, медицинский препарат бесплатно или со значительной скидкой.

— Прошу коллег из Минздрава и НСЗУ ускорить разработку этой программы, чтобы решить проблему, — подчеркнул Радуцкий.

Постановление о борьбе с Covid-19

Постановление о борьбе с коронавирусом предусматривает обеспечение бесплатными лекарствами для амбулаторного лечения пациентов с Covid-19.

Кроме того, по этому документу будет создан штаб по борьбе с вирусом во главе с президентом — для оперативного реагирования на распространение Covid-19, должно быть проведено массовое тестирование на коронавирус, увеличение мощностей лабораторий и перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса.

Источник: Михаил Радуцкий