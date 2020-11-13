МОЗ та НСЗУ розробляють список безкоштовних ліків для людей, що лікують Covid-19 вдома

Народний депутат Верхвоной Ради Михайло Радуцький зазначив, що держава має компенсувати пацієнтам з коронавірусом, які лікуються вдома, витрати на медичні препарати та прискорити процес розробки програми.

За його словами, близько 85% пацієнтів з діагнозом Covid-19 не потребують госпіталізації та залишаються на самоізоляції. Люди, які мають легку або середню форму, лікуються вдома і самостійно купують ліки.

Національна служба здоров’я України покриває лише лікування хворих на коронавірус у державних або комунальних лікарнях.

– Для легкої форми хвороби не потрібні якісь особливі препарати – найчастіше все обмежується засобами на основі ібупрофену та парацетамолу. Водночас пацієнтам, які переносять хворобу в середній формі, призначаються дорогі антибіотики. І обов’язок держави – компенсувати людям ці витрати, – зазначив Радуцький.

Він також уточнив, що 20 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз. Один із її пунктів – компенсація коштів на медичні препарати громадянам, які лікуються вдома.

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За цією постановою, механізм компенсації передбачає, що лікар виписує електронний рецепт, пацієнту приходить СМС на телефон зі спеціальним кодом. Код дає право отримати в аптеці, яка підписала угоду з НСЗУ, медичний препарат або безкоштовно, або зі значною знижкою.

– Прошу колег з МОЗ та НСЗУ пришвидшити розробку цієї програми, щоб розв’язати проблему, – наголосив Радуцький.

Постанова про боротьбу з Covid-19

Постанова про боротьбу з коронавірусом передбачає забезпечення безкоштовними ліками для амбулаторного лікування пацієнтів з Covid-19.

Окрім того, за цим документом буде створено штаб боротьби з вірусом на чолі з президентом – для оперативного реагування на поширення Covid-19, має бути проведене масове тестування на коронавірус, збільшення потужностей лабораторій та перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусу.

Джерело: Михайло Радуцький