Из-за сложной ситуации с мерами безопасности в связи с коронавирусом, явка во время повторного голосования будет ниже, чем во время первого тура местных выборов 25 октября.

Такой прогноз во время брифинга озвучила председатель правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

— Ситуация с “антиковидными” мерами такая, что явка на повторном голосовании будет значительно ниже, по сравнению с 25 октября. Поскольку почти на 40% повысились показатели заболеваемости коронавирусом и общая официальная статистика является отрицательной.

Читайте: Где пройдет второй тур выборов мэра 2020 — список городов и даты

Ольга Айвазовская надеется, что для организации безопасного повторного голосования выделят необходимые средства из бюджета и должным образом их потратят.

Какой была явка на местных виборорах

Местные выборы 2020 в Украине состоялись в Украине 25 октября. Согласно информации ЦИК, проголосовал 10 556 621 избиратель.

Явка на местных выборах составила 36,88%. Самые высокие показатели были зафиксированы в Тернопольской области — 44,68%, а также во Львовской — 43,82% и Волынской — 41,89.

Второй тур выборов 2020 городских голов в Украине пройдет в двенадцати областях, поскольку ни один из выдвинутых кандидатов не смог набрать 50% избирательных голосов.