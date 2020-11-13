Через складну ситуацію із заходами безпеки у зв’язку з коронавірусом, явка під час повторного голосування буде нижчою, ніж під час першого туру місцевих виборів 25 жовтня.

Такий прогноз під час брифінгу озвучила голова правління Громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

– Ситуація з “антиковідними” заходами є такою, що явка на повторному голосуванні буде значно нижчою, порівняно з 25 жовтня. Оскільки майже на 40% підвищились показники захворюваності на коронавірус і загальна офіційна статистика є негативною.

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Ольга Айвазовська сподівається, що для організації безпечного повторного голосування виділять необхідні кошти з бюджету і належним чином їх витратять.

Якою була явка на місцевих виборорах

Місцеві вибори 2020 в україні відбулися в Україні 25 жовтня. Згідно з інформацією ЦВК, проголосував 10 556 621 виборець.

Явка на місцевих виборах становила 36,88%. Найвищі показники були зафіксовані у Тернопільській області – 44,68%, а також у Львівській – 43,82% і Волинській – 41,89.

Другий тур виборів 2020 міських голів в Україні пройде у дванадцяти областях, оскільки жоден з висунутих кандидатів не зміг набрати 50% виборчих голосів.