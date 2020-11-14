У Львові ввечері 13 листопада в одному з нічних клубів проходив концерт, організатори якого не забезпечили дотримання протиепідемічних заходів.

Поліція дізналася про це із соцмереж і відразу відреагувала.

На місці правоохоронці з’ясували, що глядачі не дотримуються дистанції і деякі з них прийшли на концерт без масок.

Тому на організатора заходу склали адміністративний протокол, згідно зі ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Порушення правил щодо карантину людей.

Він має сплатити штраф – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.







Переповнений зал і люди без масок: у Львові поліція зупинила концерт Бумбоксу / 2 фотографии

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У поліції не вказують, про який саме гурт йдеться, проте львів’янка Настя Абрамець, яка була на цьому концерті, у соцмережі розповіла, що це Бумбокс.

Вона також виклала фото, на яких видно, що зал переповнений і люди фактично без масок.

Відсотків 10 в масках Підводите ви, львівці, Андрія Івановича.Він вам кафехи, кіно на вихідні, єдиним на всю Україну, а ви писок закрити маскою не годні… Тай таке Опубликовано Настей Абрамець Пятница, 13 ноября 2020 г.