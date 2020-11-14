У Львові ввечері 13 листопада в одному з нічних клубів проходив концерт, організатори якого не забезпечили дотримання протиепідемічних заходів.
Поліція дізналася про це із соцмереж і відразу відреагувала.
На місці правоохоронці з’ясували, що глядачі не дотримуються дистанції і деякі з них прийшли на концерт без масок.
Тому на організатора заходу склали адміністративний протокол, згідно зі ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Порушення правил щодо карантину людей.
Він має сплатити штраф – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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У поліції не вказують, про який саме гурт йдеться, проте львів’янка Настя Абрамець, яка була на цьому концерті, у соцмережі розповіла, що це Бумбокс.
Вона також виклала фото, на яких видно, що зал переповнений і люди фактично без масок.
Відсотків 10 в масках
Підводите ви, львівці, Андрія Івановича.Він вам кафехи, кіно на вихідні, єдиним на всю Україну, а ви писок закрити маскою не годні… Тай таке
Опубликовано Настей Абрамець Пятница, 13 ноября 2020 г.
У Львові скасували вихідні
Львівський міськвиконком ухвалив рішення, що до 30 листопадасубота та неділя на території Львова оголошені робочими днямидля закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків.
Таким чином у місті відмовилися від введення карантину вихідного дня.