15 листопада відбулося повторне голосування на місцевих виборах 2020 у семи містах. ДСНС у цей день не зафіксувала надзвичайних ситуацій, проте на деяких дільницях було кілька неприємних ситуацій.

Зокрема, в Одесі, де обирали мера, на виборчих дільницях №511236 та №51114 сталося хибне спрацювання автоматичної пожежної сигналізації.

Ще на трьох дільницях (№511194, 511198, 511238), а також у приміщенні територіальної виборчої перевіряли наявність бомби через анонімне повідомленні про мінування.

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Окрім того, у Херсоні сталося знеструмлення двох виборчих дільниць (№ 650749 та 650750). Виборчий процес тут було призупинено до відновлення подачі електроенергії.

Місцеві вибори 15 листопада

15 листопада відбулося повторне голосування на місцевих виборах 2020 у семи містах України – Луцьку, Краматорську, Українці, Одесі, Сумах, Херсоні та Кам’янець-Подільському.

За даними ЦВК, середня явка виборців станом на 20.00 склала 24%.

Результати голосування повинні бути встановлені не пізніше ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.