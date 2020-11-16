PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Валентина Летяк |

Хибне мінування та знеструмлення дільниць: як прошов другий тур виборів

15 листопада відбулося повторне голосування на місцевих виборах 2020 у семи містах. ДСНС у цей день не зафіксувала надзвичайних ситуацій, проте на деяких дільницях було кілька неприємних ситуацій.

Зокрема, в Одесі, де обирали мера, на виборчих дільницях №511236 та №51114 сталося хибне спрацювання автоматичної пожежної сигналізації.

Ще на трьох дільницях (№511194, 511198, 511238), а також у приміщенні територіальної виборчої перевіряли наявність бомби через анонімне повідомленні про мінування.

ЧитайтеЯвка у другому турі місцевих виборів склала 23,9% – Опора

Окрім того, у Херсоні сталося знеструмлення двох виборчих дільниць (№ 650749 та 650750). Виборчий процес тут було призупинено до відновлення подачі електроенергії.

Місцеві вибори 15 листопада

15 листопада відбулося повторне голосування на місцевих виборах 2020 у семи містах України – Луцьку, Краматорську, Українці, Одесі, Сумах, Херсоні та Кам’янець-Подільському.

За даними ЦВК, середня явка виборців станом на 20.00 склала 24%.

Результати голосування повинні бути встановлені не пізніше ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка