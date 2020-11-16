Лікар Євген Комаровський пояснив свою позицію щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня.

З одного боку, він вважає ці заходи ефективними, оскільки вони зменшують контакти між людьми.

– Абсолютно будь-які заходи, спрямовані на те, що люди рідше і менше будуть зустрічатися один з одним, все, що спрямоване на соціальне дистанціювання, звичайно ж, буде працювати, – вважає Євген Комаровський.

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Водночас тут можуть бути і негативні наслідки.

– Ось вам потрібно до господарського магазину. Ви не підете туди у суботу та неділю, а у понеділок або у вівторок підете. Тобто кількість людей, які зберуться у цьому магазині у понеділок, буде набагато більшою, соціальне дистанціювання між ними буде меншим. Тому зачиняти його у вихідні і дозволяти працювати у будні – дивне рішення, – продовжує він.

За його словами, це спірне питання і вимагає додаткового роз’яснення. Рішення запровадити в Україні карантин вихідного дня, як і будь-які інші заходи, мають бути підкріплені науково і бути роз’ясненими науковцями, а не політиками. З цього треба починати будь-які зміни.

– Будь-яке моє твердження про те, що зачинити ресторан чи відчинити ресторан, є спірним. Або ж будь-яке твердження про карантин вихідного дня. Ці твердження мають бути роз’яснені населенню, але не міністром охорони здоров’я, не прем’єр-міністром, не президентом. Вони повинні бути роз’яснені з точки зору великої медичної науки, – підсумовує Євген Комаровський.

Комаровський про коронавірус

Євген Комаровський розповів, що потрібно робити, щоб мінімізувати ризик захворювання на коронавірус восени.

За його словами, потрібно менше перебувати у зачинених приміщеннях.

Більше порад Комаровського щодо профілактики коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Євген Комаровський