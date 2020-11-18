Перший заступник голови фракції Слуга народу у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив, що для того, щоб збільшувати фонд оплати праці на державній службі, доведеться скорочувати кількість державних службовців.

За його словами, такі скорочення потрібно робити правильно, з пошуком альтернативних можливостей для робітників.

– Ми розуміємо, що немає іншого шляху. Можливо це не дуже популярна зараз ідея, але щоб збільшувати фонд оплати праці, рано чи пізно доведеться скорочувати державних службовців, – сказав Корнієнко.

Окрім того він зазначив, що у законопроекті №3651 зі створення районних державних адміністрацій була закладена правка, яка дозволяє звільненим службовцям районних адміністрацій, за їхньої реорганізації, без конкурсу працевлаштовуватись в органи місцевого самоврядування на такі ж посади, маючи таку ж кваліфікацію.

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Також Корнієнко повідомив, що там буде звільнено близько 12-13 тис. службовців і близько 60% можуть відразу ж перейти на роботу в органи місцевого самоврядування.

Оплата праці в Україні

Понад чверть всього населення України перебуває за межею бідності. Прожитковий мінімум становить близько $75 на одну людину в місяць. Мінімальна заробітна плата – $176.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час Соціального форуму Ради ООН з прав людини.