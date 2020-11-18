В Киеве у женщины начались схватки в автомобиле. Ребенка она родила в машине на бульваре Леси Украинки, а затем патрульные сопровождали авто в роддом.

В патрульной полиции Киева рассказали, что напарники Артем Бригинец и Александр Мерецкий находились на бульваре Шевченко, когда к ним обратился мужчина с просьбой помочь. В его автомобиле рожала женщина.

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Пассажир автомобиля, в котором ехала роженица, был медиком, поэтому он смог принять роды.

После того как женщина родила, патрульные сопровождали авто с ней в роддом.

— Несмотря на то, что мы знали что в авто есть медик мы переживали, чтобы с женщиной и ее ребенком все было в порядке, поэтому, старались максимально быстро доставить их в больницу. Спасибо водителям, которые реагировали на наши сигналы и уступали дорогу, — рассказал патрульный Артем Бригинец.

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