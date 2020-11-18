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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

У Києві жінка народила в авто – до пологового її супроводжували копи

У Києві у жінки почалися перейми в автомобілі. Дитя вона народила в машині на бульварі Лесі Українки, а потім патрульні супроводили авто до пологового будинку.

У патрульній поліції Києва розповіли, що напарники Артем Бригинець та Олександр Мерецький перебували на бульварі Шевченка, коли до них звернувся чоловік з проханням допомогти. У його автомобілі народжувала жінка.

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Пасажир автомобіля, в якому їхала породілля, був медиком, тож він зміг прийняти пологи.

Після того, коли жінка народила, патрульні супроводили авто з нею до пологового будинку.

– Попри те, що ми знали що в авто є медик ми переймалися, щоб з жінкою та її дитиною все було гаразд, тож, намагалися максимально швидко доставити їх до лікарні. Дякуємо водіям, які реагували на наші сигнали та поступалися дорогою, — розповів патрульний Артем Бригинець.

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