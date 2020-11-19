У школі на Харківщині отруїлося 37 учнів

У Харківській області зафіксовано масове отруєння серед вихованців одного навчального закладу. У місті Дергачі захворіло 37 учнів.

У всіх дітей встановлено діагноз гостра кишкова інфекція. Наразі вони проходять лікування вдома. Навчальний заклад продовжує працювати у звичайному режимі.

– Наразі фахівці з’ясовують причини, фактори та шляхи передання інфекції, – повідомила очільник Харківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Любов Махота.

У школі перевірятимуть стан води та продуктів харчування. Причину отруєння можуть озвучити протягом протягом тижня.

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Отруєння грибами в Одеській області

На Одещині дитина впала в кому через отруєння грибами. 9-річну дівчинку разом з матір’ю госпіталізували до лікарні через споживання грибів.

Через складну ситуацію дитину забрали до медичного закладу у Києві.