Укрзалізниця відремонтує півсотні вагонів

Укрзалізниця планує у 2021 році зробити капітально-відновлюваний ремонт 50 пасажирських вагонів. Модернізовані вагони матимуть сучасні елементи конструкції.

Про це повідомив виконувач обов’язків члена правління, директор філії Пасажирська компанія Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Вагони оновлять за кошти держбюджету (близько 450 млн грн).

– У пріоритеті — провести капітальний-відновлювальний ремонт пасажирських вагонів. Завдяки цьому за 30% вартості нового вагона де-факто отримуємо майже новий вагон. В силах Укрзалізниці на власних виробничих потужностях відновити значну кількість вагонів, — зазначив Перцовський.

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Оновлений вагон матиме кузов, даховий кондиціонер, нові віконні блоки зі склопакетами та ролетні системи для захисту від прямих сонячних променів.

Також представники Укрзалізниці заявили, що у потягах з’являться USB-розетки біля кожного місця, а під столиками встановлять спеціальні полиці для телефонів.

Купе обладнають індивідуальними системами клімат-контролю. На столиках зроблять спеціальні місця для склянок та іншого.

Наступного року Укрзалізниця хоче придбати 100 пасажирських вагонів, які коштують понад 2,7 млрд грн.

Укрзалізниця хоче повернути у поїзди харчування для пасажирів

Укрзалізниця готова до запровадження нових послуг на вокзалах та у поїздах. Співробітники залізниці хочуть відновити харчування пасажирів під час подорожей. Нині розглядають варіант інтеграції у систему онлайн-продажу квитків опції замовлення їжі у поїзді.

Фото: Укрзалізниця, Dreamtime