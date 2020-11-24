Дмитрий Габинет уволен с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации. 24 ноября президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №510/2020.
В документе отмечается, что он уволен согласно поданному им заявлению.
Габинет год возглавлял Хмельницкую ОГА. Президент назначил его на эту должность 22 ноября 2019 года.
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Теперь его обязанности будет временно исполнять Роман Примуш – первый заместитель главы обладминистрации. Глава государства подписал другой указ – №511/2020.
Назначения в Сумской ОГА
23 ноября Василий Хома назначен председателем Сумской областной государственной администрации. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №509/2020.
Перед этим глава государства другим указом (№508/2020) освободил Сергея Пахольчука от временного исполнения обязанностей главы Сумской ОГА.