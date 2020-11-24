Дмитрий Габинет уволен с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации. 24 ноября президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №510/2020.

В документе отмечается, что он уволен согласно поданному им заявлению.

Габинет год возглавлял Хмельницкую ОГА. Президент назначил его на эту должность 22 ноября 2019 года.

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Теперь его обязанности будет временно исполнять Роман Примуш – первый заместитель главы обладминистрации. Глава государства подписал другой указ – №511/2020.

Назначения в Сумской ОГА