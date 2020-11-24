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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Зеленський звільнив главу Хмельницької ОДА Габінета

Дмитро Габінет звільнений з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації. 24 листопада президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ №510/2020.

У документі зазначається, що його звільнено згідно з поданою ним заявою.

Габінет рік очолював Хмельницьку ОДА. Президент призначив його на цю посаду 22 листопада 2019 року.

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Укази

Тепер його обов’язки тимчасово виконуватиме Роман Примуш – перший заступник голови обладміністрації. Глава держави підписав інший указ – №511/2020.

Призначення в Сумській ОДА

23 листопада Василя Хому призначено головою Сумської обласної державної адміністрації. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ №509/2020.

Перед цим глава держави іншим указом (№508/2020) звільнив Сергія Пахольчука від тимчасового виконання обов’язків голови Сумської ОДА.

Джерело: Офіс президента

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