Кабінет міністрів України змінив голів ОДА у Закарпатській та Харківській областях.

На засіданні 25 листопада уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова, а також очільника Харківської ОДА Олексія Кучера.

На посаду голови Закарпатської ОДА призначили директора виноробної компанії Шато Чизай Анатолія Полоскова. Посаду голови Харківської ОДА зайняла керівник апарату Дніпропетровської ОДА Айна Тимчук.

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Анатолій Полосков під час засідання зазначив, що не має досвіду роботи на посаді голови ОДА, але він готовий вчитися. Водночас Айна Тимчук розповіла, що має 20-річний стаж роботи у подібній сфері.

Зеленський звільнив голову Хмельницької ОДА

Володимир Зеленський звільнив Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації. 24 листопада президент підписав відповідний указ №510/2020.

Габінет рік очолював Хмельницьку ОДА. Його обов’язки тимчасово виконуватиме Роман Примуш – перший заступник голови обладміністрації.