В Украине необходимо ввести жесткий карантин минимум на три недели, чтобы борьба с коронавирусом была эффективной. Система здравоохранения в находится в стабильном состоянии, но увеличение количества больных может поставить ее в затруднительное положение.

Об этом заявила инфекционист Минздрава Ольга Голубовская на Украинском женском конгрессе 26 ноября . Она уверена, что Украину ждут более жестокие карантинные ограничения.

— Три недели — это минимальный срок. Чем больше, тем лучше, но здесь уже экономисты должны высчитывать, как это ударит по экономике, — сказала инферцианистка.

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Голубовская отметила, что полукарантинные меры не эффективны и приведут к большему распространению болезни.

Инфекционистка уточнила, что сейчас Украина находится в интенсивной фазе, то есть в декабре-январе стоит ожидать роста заболеваемости.

Аваков выступил за радикальный локдаун

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает за полный локдаун в Украине. По его словам, строгие ограничения должны действовать три-четыре недели. Локдаун нужен для того, чтобы остановить увеличение заражений.