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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Жодних новорічних свят у школах і дитсадках: КМДА звернулася до киян

Під час різдвяно-новорічних свят бажано утриматися від традиційних концертів у школах і дитячих садках.

З таким проханням звернувся до дітей та їхніх батьків в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, нині у двох третинах столичних шкіл є класи, закриті на карантин, а у кожному четвертому дитсадку є закриті групи.

Мондриївський зазначив, що більшість шкіл уже давно працюють у дистанційному режимі, оскільки багато школярів та педагогів мають коронавірус.

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– Місто вимушене підлаштовуватися під нові реалії, тому цього року ми закликаємо дітей та їхніх батьків, окрім щоденного моніторингу температури та обов’язкового носіння масок у громадських місцях, утриматися від відвідування масових заходів під час новорічних свят, зокрема, від проведення традиційних концертів у школах і дитсадках, – додав чиновник.

Головна ялинка України

26 листопада на Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни.

У центрі столиці вже завезли бетонні блоки, металеві конструкції і техніку, а робітники почали монтаж конструкції.

Ялинка цього року буде штучною і 31 м у висоту.

Джерело: КМДА

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