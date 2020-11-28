Степанов выздоровел от Covid-19

Министр здравоохранения Максим Степанов выздоровел от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице во время брифинга.

Глава ведомства провел ежедневный брифинг в здании Минздрава, а не из дома, как в предыдущие дни, когда он находился на самоизоляции, и сообщил о своем выздоровлении.

— Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и произошло, — рассказал он.

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Степанов также пожелал выздоровления всем, кто сейчас болеет коронавирусом или другими болезнями.

14 ноября глава Минздрава Украины Максим Степанов заболел коронавирусом. Он отметил, что будет находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно.

Министр еще раз призвал украинцев соблюдать противоэпидемические и карантинные меры.