Степанов одужав від Covid-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов одужав від коронавірусу. Про це він повідомив на своїй сторінці під час брифінгу.

Очільник відомства провів щоденний брифінг у будівлі МОЗ, а не з дому, як у попередні дні, коли він перебував на самоізоляції, та повідомив про своє одужання.

– Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося, – розповів він.

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Степанов також побажав одужання всім, хто зараз хворіє на коронавірус або інші хвороби.

14 листопада очільник МОЗ України Максим Степанов захворів на коронавірус. Він зазначив, що перебуватиме на самоізоляції вдома, працюватиме у звичайному режимі, але дистанційно.

Міністр вкотре закликав українців дотримуватися протиепідемічних та карантинних заходів.