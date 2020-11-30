В Укроборонпромі провели внутрішнє службове розслідування з приводу ремонту та обслуговування літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом. Врезультаті, жодних порушень вони не знайшли.

Виконувач обов’язків генерального директора Укроборонпрому Ігор Фоменко заявив про це у інтерв’ю одному з видань. Він зазначив, що після трагедії одразу перевірили 410-й завод цивільної авіації, який займався планером і авіонікою.

– За результатами внутрішніх службових розслідувань не було виявлено порушень з боку процесів і працівників цього заводу, − сказав Фоменко.

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Він додав, що двигун літака ремонтувала Мотор Січ, яка не входить до складу Укроборонпрому.

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом

25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав літак Ан-26. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 26 осіб, більшість з яких – курсанти. Літак, на борту якого перебували 20 курсантів і сім офіцерів ХНУПС, виконував тренувальний політ. Вижив тільки один курсант.

Розслідуванням катастрофи займається Державне бюро розслідувань.

Комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26 на Харківщині зазначила, що причиною падіння могла бути недостатня підготовка екіпажу та системні порушення у виконанні польотів, а також відмова роботи лівого двигуна літака.