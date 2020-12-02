Кулеба: Ми хочемо більше навчань НАТО в Україні

Україна продовжує рухатися до вступу в НАТО і очікує від Альянсу План дій щодо членства.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками засідання Північноатлантичної ради НАТО.

– Ми хочемо більше взаємодії з Альянсом, зокрема більше навчань НАТО в Україні. Я зазначив, що Україна надалі рухається до членства в Альянсі і очікує надання Плану дій, – заявив Кулеба.

За його словами, низка міністрів у своїх виступах заявили, що принципово підтримують надання Україні членства в НАТО.

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Також Дмитро Кулеба запросив країни-члени НАТО взяти активну участь в реалізації Кримської платформи, метою якої, зокрема, є безпека в регіоні Чорного моря.

На його думку, участь України в міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки під керівництвом Альянсу сприятиме поглибленню взаємодії у реагуванні на кризові ситуації та протидії гібридним загрозам.

Тому на травень 2021 року вже заплановані спільні командно-штабні навчань Україна-НАТО Незламна стійкість.

Напередодні колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що Україна ще не може приєднатися до Альянсу. Але він переконаний, що це зрештою станеться.

Натомість, за словами генерала, НАТО вже зараз повинен прийняти до своїх лав Грузію.