Новорічні ярмарки та концерти: 90% мерів підтримують їх скасування

В Україні в регіонах підтримують скасування новорічних ярмарків та концертів.

– Голови міст обласного значення та керівники ОДА мають спільні позиції щодо цілковитої заборони або введення часткових обмежень щодо діяльності святкових ярмарків, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте: Майже 60% українців підтримують локдаун на новорічні свята – опитування

За його словами, майже 90% опитаних мерів підтримали цілковиту заборону щодо проведення концертів.

60% представників органів місцевого самоврядування підтримали встановлення новорічної ялинки з низкою обмежень.

Карантин вихідного дня скасовано

В Україні 2 грудня Кабмін скасував карантин вихідного дня.

На всій території України на вихідні діятимуть обмеження помаранчевої карантинної зони.

Кабмін продовжує напрацьовувати найбільш збалансоване рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень.