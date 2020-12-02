Новорічні ярмарки та концерти: 90% мерів підтримують їх скасування

В Україні в регіонах підтримують скасування новорічних ярмарків та концертів.
– Голови міст обласного значення та керівники ОДА мають спільні позиції щодо цілковитої заборони або введення часткових обмежень щодо діяльності святкових ярмарків, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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За його словами, майже 90% опитаних мерів підтримали цілковиту заборону щодо проведення концертів.
60% представників органів місцевого самоврядування підтримали встановлення новорічної ялинки з низкою обмежень.
Карантин вихідного дня скасовано
В Україні 2 грудня Кабмін скасував карантин вихідного дня.
На всій території України на вихідні діятимуть обмеження помаранчевої карантинної зони.
Кабмін продовжує напрацьовувати найбільш збалансоване рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень.