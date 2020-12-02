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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Обшуки в угорській громаді Закарпаття: Сійярто просить ОБСЄ направити місію

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у телефонній розмові з главою МЗС Албанії Гентом Чакаєм, який нині головує в ОБСЄ, попросив його направити спецмісію на Закарпаття – через обшуки СБУ в представників угорської громади.

Про це Сійярто повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

– Я попросив його, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні прилетіла на Закарпатті та розслідувала образи на адресу угорської громади, – написав дипломат.

Він також наголосив, що ініціюватиме консультації щодо блокування членства України в НАТО.

Читайте: Обшуки на Закарпатті: Угорщина викликала посла України і звернеться до НАТО

 

A NATO tanácskozás után telefonon egyeztettem Gent Cakaj barátommal, albán külügyminiszterrel, aki jelenleg az EBESZ…

Опубликовано Szijjártó Péter Вторник, 1 декабря 2020 г.

30 листопада СБУ прийшла з обшуками в один з благодійних фондів у Закарпатській області. Його функціонери підозрюються в спробі підірвати державний суверенітет України.

Фігуранти намагалися популяризувати створення етнічної автономії на Закарпатті, надрукувавши різні матеріали про так звану Велику Угорщину.

Фото: Dreamstime

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