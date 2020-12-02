Обшуки в угорській громаді Закарпаття: Сійярто просить ОБСЄ направити місію

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у телефонній розмові з главою МЗС Албанії Гентом Чакаєм, який нині головує в ОБСЄ, попросив його направити спецмісію на Закарпаття – через обшуки СБУ в представників угорської громади.
Про це Сійярто повідомив на своїй сторінці у соцмережі.
– Я попросив його, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні прилетіла на Закарпатті та розслідувала образи на адресу угорської громади, – написав дипломат.
Він також наголосив, що ініціюватиме консультації щодо блокування членства України в НАТО.
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A NATO tanácskozás után telefonon egyeztettem Gent Cakaj barátommal, albán külügyminiszterrel, aki jelenleg az EBESZ…
Опубликовано Szijjártó Péter Вторник, 1 декабря 2020 г.
30 листопада СБУ прийшла з обшуками в один з благодійних фондів у Закарпатській області. Його функціонери підозрюються в спробі підірвати державний суверенітет України.
Фігуранти намагалися популяризувати створення етнічної автономії на Закарпатті, надрукувавши різні матеріали про так звану Велику Угорщину.