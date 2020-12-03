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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Сергей Козырь стал новым главой Херсонской ОГА

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Другим указом Зеленский назначил нового временного главу Херсонской ОГА. Им стал Сергей Козырь, который до этого занимал должность заместителя председателя ОГА.

— Временно возложить исполнение обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации на Козыря Сергея Вячеславовича, — говорится в указе.

Сергей Козырь работает на должности заместителя председателя Херсонской ОГА по вопросам регионального развития, инфраструктуры и экологии с 5 сентября 2019 года. Ранее работал на угледобывающих предприятиях.

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Глава государства в июле 2019 года назначил Гусева главой Херсонской ОГА. До этого он занимал должность заместителя министра обороны.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего председателя Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева директором Государственного концерна Укроборонпром.

Источник: Офис президента

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