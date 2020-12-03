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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Сергій Козир став новим головою Херсонської ОДА

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Іншим указом Зеленський призначив нового тимчасового голову Херсонської ОДА. Ним став Сергій Козир, який до цього обіймав посаду заступника голови ОДА.

– Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на Козиря Сергія В’ячеславовича, – зазначено в указі.

Сергій Козир працює на посаді заступника голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та екології з 5 вересня 2019 року. Раніше працював у вуглевидобувних підприємствах.

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Глава держави у липні 2019 року призначив Гусєва головою Херсонської ОДА. До цього він обіймав посаду заступника міністра оборони.

3 грудня президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва директором Державного концерну Укроборонпром.

Джерело: Офіс президента

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