Локдаун во время новогодних и рождественских праздников является наиболее мягким вариантом усиления противоэпидемических мер в Украине.

В то же время он позволит создать условия для улучшения ситуации с коронавирусом в стране.

— Должны запретить массовые скопления людей, массовые празднования. Хотя мы привыкли к этому, один год надо перетерпеть и воздержаться, — уточнил эксперт Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Дубров во время шоу Право на власть.

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Врач не прокомментировал вопрос о необходимости закрытия школ, детских садов. По его словам, транспорт можно не останавливать, однако пассажиры должны соблюдать противоэпидемические меры.

Локдаун в Украине

Из-за ухудшения эпидситуации в Украине могут ввести локдаун.

Однако есть те, кто против этого, например мэр Черновцов Роман Кличук.

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Источник: Право на власть