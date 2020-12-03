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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Зеленский назначил Гамалия главой Хмельницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Хмельницкой областной государственной администрации. Должность занял Сергей Гамалий — украинский бизнесмен, родом из Каменец-Подольского.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Что известно о Сергее Гамалие

Сергей Гамалий родился в Каменец-Подольском. Он получил образование в Украине, а в 1999 году переехал в Польшу, чтобы закончить экономическую школу.

Новоизбранный руководитель Хмельницкой ОГА не работал в государственных структурах, а также не входит в состав политических партий. У Гамалия есть бизнес в сфере транспорта, логистики и ресторанного дела.

голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій

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Увольнение главы Хмельницокой ОГА

Должность председателя Хмельницкой ОГА ранее занимал Дмитрий Габинет. 24 ноября появился указ об увольнении Габинета по собственному желанию.

После этого его обязанности временно исполнял заместитель Роман Примуш.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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