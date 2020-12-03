Зеленський призначив Гамалія головою Хмельницької ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Хмельницької обласної державної адміністрації. Посаду обійняв Сергій Гамалій – український бізнесмен, родом з Кам’янець-Подільського.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Що відомо про Сергія Гамалія

Сергій Гамалій народився у Кам’янець-Подільському. Він здобув освіту в Україні, а у 1999 році переїхав до Польщі, щоб закінчити економічну школу.

Новообраний керівник Хмельницької ОДА не працював у державних структурах, а також не входить до складу політичних партій. У Гамалія є бізнес у сфері транспорту, логістики та ресторанної справи.

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Звільнення голови Хмельницької ОДА

Посаду голови Хмельницької ОДА обіймав Дмитро Габінет. 24 листопада з’явився указ про звільнення Габінета за власним бажанням.

Після цього його обов’язки тимчасово виконував заступник Роман Примуш.