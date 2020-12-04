В декабре локдауна не будет, но посмотрим, будет ли он в январе — Зеленский

Локдауна из-за распространения коронавируса в Украине в декабре не будет, но его могут ввести в январе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Локдаун в декабре нам не нужен. Мы взвесили все за и против, все данные и прогнозы, получили заверение Министерства здравоохранения о том, что ситуация в больницах под контролем. И я рекомендовал не объявлять локдаун в декабре, — сказал Зеленский.

В то же время глава государства не исключил локдаун в январе.

— Посмотрим. Если и будет, то не таким страшным, как его некоторые рисуют, — сказал президент.

Также Зеленский сообщил, что Верховная Рада уже проголосовала за законопроекты, которые помогут гражданам и бизнесу, оказавшимся в затруднительном положении из-за пандемии.

— Компенсации, списание долгов, налоговые каникулы. Все это заработает в ближайшее время, — заверил Зеленский.

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Как будет жить страна без карантина выходного дня

Как известно, правительство отказалось от карантина выходного дня, ведь он не дал максимального результата, которого ожидали в Министерстве здравоохранения.

4 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что перечень ограничительных мер, которые будут действовать в Украине в ближайшее время, объявят 9 декабря.