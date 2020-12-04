У грудні локдауну не буде, але подивимося, чи буде він у січні – Зеленський

Локдауну через поширення коронавірусу в Україні в грудні не буде, але його можуть запровадити у січні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Локдаун у грудні нам не потрібен. Ми зважили всі за та проти, усі дані та прогнози, отримали запевнення Міністерства охорони здоров’я щодо контрольованості ситуації в лікарнях. І я рекомендував не оголошувати локдаун у грудні, – сказав Зеленський.

Водночас глава держави не виключає локдауну в січні.

– Подивимося. Якщо й буде, то не таким страшним, як його дехто малює, – сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що Верховна Рада вже проголосувала за законопроекти, які допоможуть громадянам і бізнесу, які опинилися в скруті через пандемію.

– Компенсації, списання боргів, податкові канікули. Усе це запрацює найближчим часом, – запевнив Зеленський.

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Як житиме країна без карантину вихідного дня

Як відомо, уряд відмовився від карантину вихідного дня, адже він не дав максимального результату, на який очікували в Міністерстві охорони здоров’я.

4 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що перелік обмежувальних заходів, які діятимуть в Україні найближчим часом, оголосять 9 грудня.