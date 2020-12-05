Україна готова збільшити внески в операції НАТО – Таран

Україна готова збільшити національні внески в операції НАТО та направити для роботи в структурах Альянсу додаткові сили.

До таких кроків можуть вдатися, щоб отримати в майбутньому статус повноправного члена НАТО.

– Ми готові збільшити національні внески в операції під проводом НАТО, направити до роботи у структурах Альянсу додатковий військовий та цивільний персонал, розпочати виконання практичних заходів з налагодження обміну інформацією в режимі реального часу, застосовуючи автоматизовані системи, – повідомив міністр оборони Андрій Таран.

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Крім того Андрій Таран зазначив, що Київ розраховує отримати План дій щодо членства в НАТО і сподівається на політичну підтримку союзників Альянсу щодо ухвалення такого рішення на наступному саміті у 2021 році.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що Україна розраховує стати повноцінним членом НАТО у 2030 році.

Тому надання Плану дій щодо членства стане потужним імпульсом для досягнення необхідних критеріїв.