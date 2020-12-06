Рада зробить усе, щоб фінансування армії в бюджеті-2021 було збільшено – Разумков

Верховна Рада робитиме все, щоб під час підготовки підсумкового голосування за держбюджет-2021 у ньому було прописано збільшення фінансування української армії.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков і додав, що ресурси держави обмежені в умовах війни, пандемії Covid-19 та непростої соціально-економічної ситуації всередині країни.

– Ви знаєте, як розгортається фінансова криза ззовні на міжнародній арені, однак ми навіть під час підготовки підсумкового голосування за бюджет на 2021 рік намагатимемося знайти, і зверталися з цим і у Міністерство фінансів, додаткові кошти…, – сказав Разумков.

У бюджеті-2021 фінансування армії зменшено

Спікер нагадав, що до держбюджету на наступний рік закладено менше коштів, ніж у 2020 році.

На думку Разумкова, це суперечить військовій доктрині країни.

– Витрати на безпеку і оборону повинні зберігатися на рівні 5% (ВВП. – Ред.), – сказав Разумков.

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Розвиток і модернізація ЗСУ

Держава повинна приділяти особливу увагу розвитку і модернізації Збройних сил України, заявив президент України Володимир Зеленський у привітанні з Днем Збройних сил України, опублікованому 6 грудня.

За його словами, в світі вже немає ілюзій щодо намірів агресорів і появи нових загроз.