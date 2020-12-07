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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Это не вопрос всеобщей вакцинации: Кулеба об открытии границ с ЕС

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что открытие границ с ЕС не будет зависеть от периода всеобщей вакцинации.

Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме Евросоюза, поскольку сейчас открыты границы с 63 странами мира, 10 из которых расположены в Европе.

— Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС, — отметил Кулеба.

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Карантин в Европе

Из-за стремительного распространения коронавируса, европейские страны в течение октября начали усиливать противоэпидемические меры.

Ограничение ввели в Испании, Италии, Германии, Франции, Болгарии, Словакии, Чехии, Польши, Швейцарии.

Источник: РБК-Украина

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