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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Це не питання загальної вакцинації: Кулеба про відкриття кордонів з ЄС

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відкриття кордонів з ЄС не залежатиме від періоду загальної вакцинації.

Попри це, міністр вважає, що українцям є куди поїхати, крім Євросоюзу, оскільки наразі відкриті кордони із 63 країнами світу, 10 з яких розташовані в Європі.

– Це не питання загальної вакцинації, але це питання безумовно суттєвого зменшення добового приросту нових інфікованих в Україні і країнах ЄС, – зазначив Кулеба.

Читайте: Карантин у Європі: лідери ЄС не підтримують закриття внутрішніх кордонів

Карантин у Європі

Через стрімке поширення коронавірусу, європейські країни протягом жовтня почали посилювати протиепідемічні заходи.

Обмеження запровадили в Іспанії, Італії, Німеччині, Франції, Болгарії, Словаччині, Чехії, Польщі, Швейцарії.

Детальніше про запровадження карантину у Європі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: РБК-Україна

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