Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відкриття кордонів з ЄС не залежатиме від періоду загальної вакцинації.

Попри це, міністр вважає, що українцям є куди поїхати, крім Євросоюзу, оскільки наразі відкриті кордони із 63 країнами світу, 10 з яких розташовані в Європі.

– Це не питання загальної вакцинації, але це питання безумовно суттєвого зменшення добового приросту нових інфікованих в Україні і країнах ЄС, – зазначив Кулеба.

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Карантин у Європі

Через стрімке поширення коронавірусу, європейські країни протягом жовтня почали посилювати протиепідемічні заходи.

Обмеження запровадили в Іспанії, Італії, Німеччині, Франції, Болгарії, Словаччині, Чехії, Польщі, Швейцарії.

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