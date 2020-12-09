Геннадій Кернес втретє отримав повноваження міського голови у Харкові.

Про це повідомила голова Харківської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова під час першої серії Харківської ради нового скликання 9 грудня. На ньому Кернес вступив на посаду мера, але він був відсутній під час сесії через лікування в Німеччині від коронавірусу.

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Мозгова зазначила, що Кернеса зареєстрували міським головою відповідно до результатів виборів. Вона додала, що чинному міському голові не потрібно приймати присягу, адже він обіймає цю посаду з 2010 року.

– У зв’язку з цим він отримує повноваження міського голови з цього моменту, – сказала Мозгова.

Коронавірус у Геннадія Кернеса

У серпні 2020 року у Кернеса підтвердили Covid-19, внаслідок чого у політика розвинулося двостороннє запалення легенів. 17 вересня його транспортували у стабільно важкому стані до лікарні Шаріте в Берліні.

Трохи раніше перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес особисто проведе сесію міськради до 20 грудня.