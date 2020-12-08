Друг Кернеса анонсировал возвращение мэра Харькова из Германии

Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться из Германии в Харьков в декабре ближе к Новому году.
Об этом сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс и уточнил, что Кернес хочет быть дома 30 декабря.
По словам Фукса, мэр Харькова поинтересовался о подготовке города к новогодним праздникам.
Получив доказательства, что подготовка идет, Кернес передал привет Харькову и харьковчанам, добавил Фукс.
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Кернес не появлялся на публике с конца августа
В августе 2020 года у Кернеса подтвердили Covid-19, вследствие чего у политика развилось двустороннее воспаление легких.
10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а 15 сентября стало известно, что, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.
17 сентября его транспортировали в больницу Шарите в Берлине.
10 ноября Фукс опубликовал фото Кернеса на больничной койке.
Чуть ранее первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес лично проведет сессию горсовета до 20 декабря.
Фото: Геннадий Кернес