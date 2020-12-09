Служба безпеки України викрила підприємство, яке виготовляло апаратуру для прослуховування телефонів. Компанія продукувала спеціальні пристрої на базі своїх технологічних ресурсів.

Після цього продукцію збували через зв’язки та зацікавлених клієнтів. Під час обшуків на підприємстві правоохоронці виявили низку доказів. Зокрема вилучили документацію та програмне забезпечення для прослуховування та відстеження мобільних пристроїв.

За скоєний злочин фігурантам справи загрожує від чотирьох до семи років ув’язнення.















СБУ викрила виробництво апаратури для прослуховування мобільних / 4 фотографии

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Співробітник СБУ у Харкові очолив злочинне угрупування

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Яке покарання отримає службовець, читайте у матеріалі Фактів ICTV.