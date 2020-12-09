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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

СБУ викрила виробництво апаратури для прослуховування мобільних

Служба безпеки України викрила підприємство, яке виготовляло апаратуру для прослуховування телефонів. Компанія продукувала спеціальні пристрої на базі своїх технологічних ресурсів.

Після цього продукцію збували через зв’язки та зацікавлених клієнтів. Під час обшуків на підприємстві правоохоронці виявили низку доказів. Зокрема вилучили документацію та програмне забезпечення для прослуховування та відстеження мобільних пристроїв.

За скоєний злочин фігурантам справи загрожує від чотирьох до семи років ув’язнення.

  • СБУ викрила підприємство, яке виготовляло апаратуру для прослуховування
  • СБУ викрила підприємство, яке виготовляло апаратуру для прослуховування
  • СБУ викрила підприємство, яке виготовляло апаратуру для прослуховування
  • СБУ викрила підприємство, яке виготовляло апаратуру для прослуховування
  • СБУ викрила підприємство, яке виготовляло апаратуру для прослуховування
  • СБУ викрила підприємство, яке виготовляло апаратуру для прослуховування
  • СБУ викрила підприємство, яке виготовляло апаратуру для прослуховування
  • СБУ викрила підприємство, яке виготовляло апаратуру для прослуховування
СБУ викрила виробництво апаратури для прослуховування мобільних / 4 фотографии

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Співробітник СБУ у Харкові очолив злочинне угрупування

Державне бюро розслідувань викрило співробітника СБУ у Харкові. Правоохоронець заснував злочинну організацію, яка нападала на людей та вимагала кошти.

Яке покарання отримає службовець, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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