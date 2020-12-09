В Украине вырос спрос на услуги частных клиник

Частные клиники за последний год стали весомыми участниками рынка медицинских услуг в Украине. Во время пандемии COVID-19 они стали настоящей поддержкой для отечественной медицинской системы, которая не успевает справляться с растущим потоком пациентов.

Все чаще первичную помощь и узкоспециализированные случаи подхватывают частные заведения. Национальная служба здоровья сообщила, что на сегодняшний день в Украине заключены контракты с 548 частными учреждениями и врачами-предпринимателями, а это — около трети всех заведений первички.

Эти данные свидетельствуют о том, что государственно-частное партнерство в медицине вышло на новый уровень: частные медучреждения стали пользоваться доверием государства и спросом среди граждан.

В свою очередь это стимулировало рынок и на создание новых технологических продуктов.

Так, еще в 2015 году в сети интернет начал работу сервис Likarni.com, который заменил традиционные регистратуры на онлайн-решения. Сейчас он позволяет пациентам бесплатно записаться к врачам частных клиник в 25 городах Украины. Если в 2015 году онлайн-записями в медучреждения воспользовались 5 800 клиентов, то через два года их было уже 358 тыс.

Как рассказал Кирилл Кравченко, один из основателей медицинского проекта Likarni.com, за последний год показатели пользования сервисом выросли вдвое — обработано более 600 тыс. обращений, а это более 50 тыс. ежемесячно. Этому помогает также наличие контакт-центра, в котором индивидуальные запросы пользователей обрабатываются врачами.

— Сейчас в нем отражаются все действующие диагностические медицинские учреждения и частные клиники, а также доступные врачи, которых сейчас на платформе 2 050. А количество врачей на портале уже достигло отметки 10 500. Благодаря реформе медицинской сферы и созданию НСЗУ, частные клиники стали полноценными участниками врачебных услуг Украины и подставили плечо государственным медучреждениям в трудное время пандемии, — говорит Кирилл Кравченко.

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По информации НСЗУ, за последние полтора года количество частных заведений, заключивших договоры с НСЗУ по обслуживанию граждан, возросло более чем в 2,5 раза. Не отстают и узкие специалисты — в этом году НСЗУ законтрактовала 60 частных учреждений, оказывающих специализированную помощь.

Likarni — сервис бесплатной записи граждан в частные медицинские учреждения Украины, который работает с 2015 года. Сайт также позволяет оценивать врачей и клиники, выбирать самый удобный вариант с помощью различных фильтров (близость к метро, ​​цена и т.д.).

В 2019 году в проект инвестировал немецкий фонд — Admitad Aceventure GmBH. В 2020 году проект запустил сервис вызова врача на дом и телемедицину. По состоянию на декабрь 2020 года на сервис заходят более 500 тыс. посетителей в месяц.

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