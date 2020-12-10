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Факты / Украина
Віталій Плахта |

Снял маску — снимут с самолета: SkyUp изменил правила для пассажиров

Против людей, которые на борту самолетов авиакомпании SkyUp снимут маски, могут применяться санкции вплоть до высадки в ближайшем аэропорту.

Об этом говорится в обновленных под условия пандемии правилах поведения для пассажиров SkyUp.

За отказ надеть маску на борту нарушителя могут не только снять с рейса, но и передать его правоохранителям и запретить ему передвегаться самолетами авиакомпании несколько лет.

— Забота о здоровье — это такая же составляющая безопасности полета для вас и окружающих, как и пристегнутый ремень, — объяснили в SkyUp.

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МАУ запретила использование респираторов на рейсах

Все авиакомпании, работающие в Украине и мире, приспосабливаются к осуществлению полетов в условиях пандемии.

Международные авиалинии Украины с 12 октября запретили людям в респираторах с клапаном выдоха заходить на борт самолета, так как на нем выделяется материал, который может возбуждать инфекционные болезни.

Источник: SkyUp

Фото: Depositphotos

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