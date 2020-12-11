Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валентина Резниченко главой Днепропетровской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №558/2020 от 10 декабря был опубликован на сайте главы государства.

9 декабря Кабмин согласовал назначение Резниченко главой Днепропетровской ОГА и увольнение с этой должности Александра Бондаренко.

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Резниченко ранее уже был главой Днепропетровской обладминистрации с марта 2015 года по июнь 2019 года, а до этого возглавлял Запорожскую обладминистрацию.

Назначения Владимира Зеленского

Главой Николаевской областной государственной администрации стал Виталий Ким.

Указ президент Украины Владимир Зеленский подписал 25 ноября 2020.

Ким ранее был волонтером партии Слуга народа на парламентских выборах, в этом году был начальником штаба Слуги народа на местных выборов на Николаевщине.