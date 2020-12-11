Президент України Володимир Зеленський призначив Валентина Резніченка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №558/2020 від 10 грудня було опубліковано на сайті голови держави.

9 грудня Кабмін погодив призначення Резниченка головою Дніпропетровської ОДА та звільнення з цієї посади Олександра Бондаренка.

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Резніченко раніше вже був головою Дніпропетровської обладміністрації з березня 2015 року до червеня 2019 року, а до того очолював Запорізьку обладміністрацію.

Призначення Володимира Зеленського

Головою Миколаївської обласної державної адміністрації став Віталій Кім.

Указ президент України Володимир Зеленський підписав 25 листопада 2020 року.

Кім раніше був волонтером партії Слуга народу на парламентських виборах, цього року був начальником штабу Слуги народу на місцевих виборів на Миколаївщині.