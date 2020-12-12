У місті Бровари Київській області чоловік погрожував дружині та пасинку гранатою. Неповнолітній хлопчик телефоном повідомив про інцидент поліції.
На місце події прибули правоохоронці. Після перемовин вдалося вилучити вибухову речовину у громадянина. Він пояснив свою поведінку бажанням утримати кохану, щоб вона не пішла від нього.
Наразі мешканець Київщини знаходиться у слідчому ізоляторі. Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання зброї. За це чоловік може отримати ув’язнення від трьох до семи років.
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На Київщині зловмисники кинули гранату у поліцейських
У Київській області поліція проводила затримання злочинців за розбійні напади на будинки. Під час цього зловмисники чинили активний опір. Вони кинули в сторону поліцейських гранату та відкрили стрілянину.
У якому стані наразі співробітники Нацполіції, дивіться на Фактах ICTV.