В Україні людям, які брали участь в ліквідації аварії на ЧАЕС, безпосередньо постраждали від її впливу, а також їхнім родичам в окремих випадках гарантовані виплати і пільги.

Факти ICTV розібралися, які є пільги у чорнобильців та як їх отримати.

Категорії чорнобильців в Україні

В Україні виділяють три категорії чорнобильців, серед них:

категорія І – інваліди з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, потерпілі від катастрофи, хворі внаслідок опромінення;

– інваліди з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, потерпілі від катастрофи, хворі внаслідок опромінення; категорія ІІ – учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які працювали у зоні відчуження протягом певного часу з моменту аварії, а також особи, які постійно проживали у зоні відселення з моменту аварії до прийняття такої постанови;

– учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які працювали у зоні відчуження протягом певного часу з моменту аварії, а також особи, які постійно проживали у зоні відселення з моменту аварії до прийняття такої постанови; категорія ІІІ – інші учасники ліквідації та постраждалі, які не зараховані до категорії ІІ.

Крім того, держава допомагає і непрацездатним членам сім’ї померлих ліквідаторів.

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Пільги ліквідаторам ЧАЕС в Україні

В Україні ліквідаторам аварії на ЧАЕС і постраждалим від неї людям надаються пільги, серед яких медичні, трудові, транспортні. Вони відрізняються залежно від категорії.

Пільги:

медичні – першочергове обслуговування в лікарнях і аптеках, бронювання ліків за рецептами лікарів;

– першочергове обслуговування в лікарнях і аптеках, бронювання ліків за рецептами лікарів; трудові – виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу, переважне право на робоче місце у разі звільнення працівників;

– виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу, переважне право на робоче місце у разі звільнення працівників; житлово-комунальні – знижки на користування житлом та комунальними послугами;

– знижки на користування житлом та комунальними послугами; транспортні – безкоштовне користування або ж знижки на проїзд у транспорті;

– безкоштовне користування або ж знижки на проїзд у транспорті; освітні – позачергове забезпечення дітей місцями у садках, школах, вступ поза конкурсом до вищих навчальних закладів, надання місць в гуртожитках.

Пенсії ліквідаторам ЧАЕС та інвалідам

Крім того, чорнобильці мають право на виплати матеріальної допомоги.

Пенсії за інвалідністю для ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС, які втратили працездатність, визначаються за формулою, прописаною у Постанові КМУ №1210 від 23 листопада 2011 року.

Для кожної постраждалої людини виплата індивідуальна, повідомили Фактам ICTV у Пенсійному фонді. Однак є мінімальні показники, наприклад, для I групи – 180% прожиткового мінімуму, для II групи – 160%, для III групи – 145%.

Виплати отримують й інші люди, які втратили працездатність через аварію на ЧАЕС, а також діти і непрацездатні члени сім’ї померлого внаслідок аварії на ЧАЕС годувальника.

Як домагатися виплат

Якщо ж чорнобилець не отримує виплати, він може домагатися цього у суді. І закон гарантує його право.

– Якщо ці кошти не виплачуються, я раджу звертатися до Генеральної прокуратури України із заявою про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 382 КК (невиконання судового рішення). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, – говорить юрист Іван Ліберман.

Крім того, можна звернутися до Європейського суду з прав людини.

– Якщо не вдалося досягти свого, можна звертатися до Європейського суду, який найчастіше у таких ситуаціях стає на бік людини. А потім відкривати кримінальне провадження за ч. 3 ст. 382 КК (невиконання рішення Європейського суду з прав людини). Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі, – продовжує Іван Ліберман.

Це належить, за словами юриста, до категорії тяжких злочинів, тому можливість домогтися не лише задоволення позову, а й покарання для тих, хто порушив закон, велика.

День вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

14 грудня в Україні вшановують ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Цього дня у заході взяв участь президент України Володимир Зеленський.

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