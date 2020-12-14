В Україні людям, які брали участь в ліквідації аварії на ЧАЕС, безпосередньо постраждали від її впливу, а також їхнім родичам в окремих випадках гарантовані виплати і пільги.
Факти ICTV розібралися, які є пільги у чорнобильців та як їх отримати.
Категорії чорнобильців в Україні
В Україні виділяють три категорії чорнобильців, серед них:
- категорія І – інваліди з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, потерпілі від катастрофи, хворі внаслідок опромінення;
- категорія ІІ – учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які працювали у зоні відчуження протягом певного часу з моменту аварії, а також особи, які постійно проживали у зоні відселення з моменту аварії до прийняття такої постанови;
- категорія ІІІ – інші учасники ліквідації та постраждалі, які не зараховані до категорії ІІ.
Крім того, держава допомагає і непрацездатним членам сім’ї померлих ліквідаторів.
Читайте: Чорнобильці отримають матеріальну допомогу вчасно – Кличко
Пільги ліквідаторам ЧАЕС в Україні
В Україні ліквідаторам аварії на ЧАЕС і постраждалим від неї людям надаються пільги, серед яких медичні, трудові, транспортні. Вони відрізняються залежно від категорії.
Пільги:
- медичні – першочергове обслуговування в лікарнях і аптеках, бронювання ліків за рецептами лікарів;
- трудові – виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу, переважне право на робоче місце у разі звільнення працівників;
- житлово-комунальні – знижки на користування житлом та комунальними послугами;
- транспортні – безкоштовне користування або ж знижки на проїзд у транспорті;
- освітні – позачергове забезпечення дітей місцями у садках, школах, вступ поза конкурсом до вищих навчальних закладів, надання місць в гуртожитках.
Пенсії ліквідаторам ЧАЕС та інвалідам
Крім того, чорнобильці мають право на виплати матеріальної допомоги.
Пенсії за інвалідністю для ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС, які втратили працездатність, визначаються за формулою, прописаною у Постанові КМУ №1210 від 23 листопада 2011 року.
Для кожної постраждалої людини виплата індивідуальна, повідомили Фактам ICTV у Пенсійному фонді. Однак є мінімальні показники, наприклад, для I групи – 180% прожиткового мінімуму, для II групи – 160%, для III групи – 145%.
Виплати отримують й інші люди, які втратили працездатність через аварію на ЧАЕС, а також діти і непрацездатні члени сім’ї померлого внаслідок аварії на ЧАЕС годувальника.
Як домагатися виплат
Якщо ж чорнобилець не отримує виплати, він може домагатися цього у суді. І закон гарантує його право.
– Якщо ці кошти не виплачуються, я раджу звертатися до Генеральної прокуратури України із заявою про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 382 КК (невиконання судового рішення). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, – говорить юрист Іван Ліберман.
Крім того, можна звернутися до Європейського суду з прав людини.
– Якщо не вдалося досягти свого, можна звертатися до Європейського суду, який найчастіше у таких ситуаціях стає на бік людини. А потім відкривати кримінальне провадження за ч. 3 ст. 382 КК (невиконання рішення Європейського суду з прав людини). Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі, – продовжує Іван Ліберман.
Це належить, за словами юриста, до категорії тяжких злочинів, тому можливість домогтися не лише задоволення позову, а й покарання для тих, хто порушив закон, велика.
День вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
14 грудня в Україні вшановують ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
Цього дня у заході взяв участь президент України Володимир Зеленський.
Більше новин про чорнобильців в Україні читайте на Фактах ICTV.