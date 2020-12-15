Укрзализныця рассматривает различные варианты организации услуг питания в поездах. В скоростных поездах Интерсити+ ввели бизнес-ланч.

Пассажир на выбор может попробовать мясной или вегетарианский варианты ланча. Заказ можно сделать при оформлении проездного документа онлайн или в кассе.

Кроме того, компания рассматривает несколько вариантов организации услуг питания в поездах дальнего следования:

то, как происходит сейчас в плацкартных и купейных вагонах — комиссионную продажу очень узкого ассортимента: чая и снеков;

продажу более широкого ассортимента продуктов, которые разогреваются в поезде, — так, как это происходит сейчас в поездах Интерсити;

партнерство с сервисами доставки питания, чьи курьеры могут привозить заказ на станции, через которые проходят поезда.

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Сейчас Укрзализныця проводит опрос пассажиров, какой именно сервис для них будет удобнее, и уже в следующем году будет проведен пилотный проект.

Укрзализныця с 1 декабря возобновляет продажу кофе и чая в пассажирских поездах. Решение принято по многочисленным обращениям и пожелания пассажиров

Все напитки будут подаваться в одноразовой посуде — гофрированных стаканах емкостью 250 мл.