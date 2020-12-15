Укрзалізниця розглядає різні варіанти організації послуг харчування у поїздах. У швидкісних поїздах Інтерсіті+ ввели бізнес-ланч.

Пасажир на вибір може скуштувати м’ясний або вегетаріанський варіанти ланчу. Замовлення можна зробити під час оформлення проїзного документа онлайн або в касі.

Крім того, компанія розглядає декілька варіантів організації послуг харчування у поїздах далекого сполучення.

те, як відбувається зараз в плацкартних і купейних вагонах — комісійний продаж дуже вузького асортименту: чаю і снеків;

продаж більш широкого асортименту продуктів, які розігріваються в поїзді, — так, як це відбувається зараз в поїздах Інтерсіті;

партнерство з сервісами доставки харчування, чиї кур’єри можуть привозити замовлення на станції, через які проходять поїзда.

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Наразі Укрзалізниця проводить опитування пасажирів, який саме сервіс для них буде зручнішим, і вже в наступному році буде проведено пілотний проект.

Укрзалізниця з 1 грудня відновлює продаж кави та чаю у пасажирських поїздах. Рішення ухвалено через численні звернення та побажання пасажирів

Усі напої подаватимуться в одноразовому посуді – гофрованих стаканах місткістю 250 мл.