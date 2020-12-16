Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную украинскую резолюцию Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина. В этом году ее положение существенно усилены.

— Резолюция четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц РФ в Крыму в контексте усиления международной политики непризнания попытки аннексии Крыма. На уровне ООН впервые зафиксировано, что такие должностные лица должны рассматриваться только как оккупационная власть Российской Федерации, — заявили в МИД Украины.

Резолюция призывает усилить международное давление на Россию, чтобы заставить выполнять свои обязательства по международному праву в качестве государства-окупанта, а также предоставить доступ в Крым для международных миссий по наблюдению.

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В ГА ООН отметили, что Россия использует пандемию коронавируса для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, усиливая репрессии против населения, в частности путем привлечения ФСБ.

К тому же, в документ впервые включили понятие общественные журналисты. По словам МИД, это важный результат непрерывной кампании Украины по защите журналистов и активистов, которые работают в условиях оккупации.

Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму

ГА ООН 7 декабря приняла резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей.

Во время голосования Украину поддержали: США, Германия, Франция, Великобритания, Польша, Италия, Хорватия, Израиль, Турция, Грузия, Венгрия.