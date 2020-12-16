Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену українську резолюцію Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна. Цьогоріч її положення суттєво посилені.

– Резолюція чітко визначає нелегітимність органів і посадових осіб РФ в Криму у контексті посилення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. На рівні ООН вперше зафіксовано, що такі посадові особи повинні розглядатися лише як окупаційна влада Російської Федерації, – заявили у МЗС України.

Резолюція закликає посилити міжнародний тиск на Росію, щоб змусити виконувати свої зобов’язання з міжнародного права в якості держави-окупанта, а також надати доступ в Крим для міжнародних місій зі спостереження.

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У ГА ООН наголосили, що Росія використовує пандемію коронавірусу для запровадження невиправданих обмежувальних заходів на півострові, посилюючи репресії проти населення, зокрема шляхом залучення ФСБ.

До того ж, у документ вперше включили термін громадські журналісти. За словами МЗС, це важливий результат безперервної кампанії України із захисту журналістів і активістів, які працюють в умовах окупації.

Резолюція Генасамблеї ООН щодо Криму

ГА ООН 7 грудня ухвалила резолюцію Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, України, а також частин Чорного та Азовського морів.

Під час голосування Україну підтримали: США, Німеччина, Франція, Британія, Польща, Італія, Хорватія, Ізраїль, Туреччина, Грузія, Угорщина.