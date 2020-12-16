ВОЗ проверит украинские тюрьмы на противодействие заболеваниям

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения приедут в Украину, чтобы исследовать способность отечественных тюрем бороться с болезнями. Речь идет не только об инфекционных заболеваниях.
О приезде экспертов Европейского бюро ВОЗ сообщил Виктор Ляшко — главный санитарный врач Украины.
По его словам, это необходимая практика, которая усовершенствует оказание медицинской помощи лицам, находящимся в таких заведениях.
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ВОЗ предупреждает о риске новой вспышки Covid-19
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует новый всплеск Covid-19 в начале 2021 года в Европе. Специалисты рекомендуют гражданам по возможности праздновать Новый год и Рождество на открытом воздухе.
Во время гостевания ВОЗ просит соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.