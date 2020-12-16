ВОЗ проверит украинские тюрьмы на противодействие заболеваниям

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения приедут в Украину, чтобы исследовать способность отечественных тюрем бороться с болезнями. Речь идет не только об инфекционных заболеваниях.

О приезде экспертов Европейского бюро ВОЗ сообщил Виктор Ляшко — главный санитарный врач Украины.

По его словам, это необходимая практика, которая усовершенствует оказание медицинской помощи лицам, находящимся в таких заведениях.

Читайте: Украина и ВОЗ обсудили сотрудничество по противостоянию коронавирусу

ВОЗ предупреждает о риске новой вспышки Covid-19

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует новый всплеск Covid-19 в начале 2021 года в Европе. Специалисты рекомендуют гражданам по возможности праздновать Новый год и Рождество на открытом воздухе.

Во время гостевания ВОЗ просит соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.