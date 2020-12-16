ВООЗ перевірить українські тюрми на протидію захворюванням

Співробітники Всесвітньої організації охорони здоров’я приїдуть в Україну, щоб дослідити здатність вітчизняних в’язниць боротися з хворобами. Йдеться не лише про інфекційні захворювання.

Про приїзд експертів Європейського бюро ВООЗ повідомив Віктор Ляшко – головний санітарний лікар України.

За його словами, це необхідна практика, яка удосконалить надання медичної допомоги особам, які перебувають в таких закладах.

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ВООЗ попереджає про ризик нового спалаху Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує новий спалах Covid-19 на початку 2021 року у Європі. Фахівці рекомендують громадянам за можливості святкувати Новий рік та Різдво на відкритому повітрі.

Під час гостювань ВООЗ просить дотримуватися соціальної дистанції та одягати маски.